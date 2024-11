Incidente stradale a San Benedetto Po: studentessa in gravi condizioni

Un tragico incidente stradale

Un grave incidente ha scosso la comunità di San Benedetto Po, in provincia di Mantova, dove una studentessa di soli 15 anni è stata investita da un’auto. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio, quando la giovane, appena scesa dal pullman scolastico, stava attraversando la strada. La fermata si trova lungo la ex statale Virgiliana, in prossimità della frazione Villa Garibaldi, un’area che, purtroppo, è stata teatro di simili episodi in passato.

Interventi d’emergenza

Immediatamente dopo l’incidente, sono stati allertati i servizi di emergenza. Sul posto sono giunti diversi mezzi, tra cui un’ambulanza, un’automedica e un’auto infermieristica, oltre all’elisoccorso. Gli operatori sanitari hanno prontamente avviato le manovre di rianimazione, evidenziando la gravità della situazione. La giovane è stata successivamente trasportata in codice rosso all’ospedale di Parma, dove attualmente si trova in condizioni disperate.

La comunità in apprensione

La notizia dell’incidente ha suscitato grande preoccupazione tra i residenti di San Benedetto Po. Molti genitori esprimono timori riguardo alla sicurezza delle strade, in particolare nelle vicinanze delle fermate degli autobus scolastici. Questo episodio riporta alla luce la necessità di una maggiore attenzione alla sicurezza stradale, soprattutto per i più giovani. Le autorità locali sono chiamate a riflettere su possibili interventi per migliorare la sicurezza in queste aree, al fine di prevenire futuri incidenti.