L’incidente sul lavoro ha avuto luogo questa mattina a Quistello, un paese in Provincia di Mantova. Un operaio di 49 anni sarebbe stato trasportato in codice giallo all’ospedale Poma a causa di un infortunio.

Incidente sul lavoro a Quistello

Nelle prime ore della mattinata di oggi, lunedì 21 ottobre, secondo quanto riportato dall’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu), si è verificato un incidente sul lavoro nel comune di Quistello.

L’operaio di 49 anni si trovava sul luogo di lavoro intorno alle 7.30 del mattino quando sarebbe rimasto vittima di un infortunio. Secondo le prime indiscrezioni riportate da Areu, l’episodio si sarebbe verificato in un impianto lavorativo di via Cappe.

Incidente sul lavoro a Quistello: operaio trasportato in ospedale

Il 49enne è stato soccorso da un’auto della Guardia Medica di Mantova e sarebbe stato trasportato in ospedale al Poma con il codice giallo. Dunque, non sarebbe in pericolo di vita. Attualmente non sono note ulteriori informazioni in merito alle sue condizioni di salute.

Le indagini delle forze dell’ordine dopo l’incidente sul lavoro

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Gonzaga per i rilievi dell’incidente e garantire la sicurezza, supportati dai tecnici di Ats Val Padana, probabilmente per verificare il rispetto delle misure di sicurezza sul luogo dell’incidente.