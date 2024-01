Incidente sul lavoro nel perugino, travolto da terra mentre lavora in scavi: morto operaio

Perugia, 11 gen. (Adnkronos) - Infortunio mortale sul lavoro stamattina a Valfabbrica in provincia di Perugia. Un operaio è morto durante alcuni lavori per la sostituzione di tubature. Sul posto sono intervenuti i sanitari e i carabinieri della stazione locale che ora indagano per ricostruire...

Perugia, 11 gen. (Adnkronos) – Infortunio mortale sul lavoro stamattina a Valfabbrica in provincia di Perugia. Un operaio è morto durante alcuni lavori per la sostituzione di tubature. Sul posto sono intervenuti i sanitari e i carabinieri della stazione locale che ora indagano per ricostruire dinamica e cause dell'incidente. Da una prima ricostruzione sembra che l'uomo, che stava lavorando in una buca, sia stato travolto dal crollo dalla terra delle pareti laterali dello scavo. L'operaio, un 49enne del Perugino, è deceduto nel corso del trasferimento in ospedale.