Tragedia nella notte sull’autostrada A35, la Brebemi, all’altezza dell’uscita di Travagliato, in provincia di Brescia. Una ragazza di 27 anni, Adela Xhaferri, è morta investita dopo un incidente.

Incidente sulla Brebemi: giovane ragazza morta investita

Una ragazza di 27 anni è morta nella notte tra venerdì 6 e sabato 7 dicembre sull’autostrada A35 Brebemi, poco dopo le 23, tra gli svincoli di Travagliato Ovest e Travagliato Est, in direzione Milano.

La giovane viaggiava come passeggera su un’auto, guidata da un amico, che è finita fuori strada. Nonostante entrambi non avessero riportato ferite gravi, quando Adela è scesa dal veicolo è stata travolta da un’altra auto, che non ha potuto evitare l’impatto. L’intervento tempestivo del 112 non ha evitato il peggio: per la ragazza non c’è stato nulla da fare, ed è morta sul colpo. Illesi il giovane che viaggiava con lei e il conducente dell’auto che l’ha investita.

Sul luogo dell’incidente è intervenuta anche una pattuglia della Polizia Stradale, che sta ricostruendo l’esatta dinamica dell’evento. Il tratto è stato chiuso al traffico per diverse ore per consentire gli accertamenti di rito.

Incidente sulla Brebemi, giovane ragazza morta investita: le indagini

Secondo le prime indiscrezioni, il ragazzo al volante dell’auto uscita di strada sarebbe risultato negativo all’alcoltest. Entrambi i mezzi sono stati sequestrati, per gli accertamenti del caso.