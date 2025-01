Un giovane di 23 anni ha perso la vita e un’altra persona è rimasta ferita in un drammatico incidente avvenuto stamattina sulla statale 693, nota come strada a scorrimento veloce del Gargano, nei pressi di San Nicandro, in provincia di Foggia.

Incidente sulla statale del Gargano: frontale tra auto e camion

Nella mattinata di oggi, sabato 11 gennaio, poco dopo le 9:30, è avvenuto lo scontro frontale tra un’automobile e un camion sulla statale 693. A perdere la vita il conducente dell’utilitaria, di soli 23 anni e originario di Napoli, mentre l’altra persona è rimasta ferita e trasportata in ospedale a Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo.

Sul luogo dell’incidente sono arrivati i vigili del fuoco di San Severo, le forze dell’ordine, il personale medico del 118 e i tecnici Anas per gestire la situazione di emergenza, assicurare i soccorsi e ripristinare la viabilità in condizioni di sicurezza.

L’Anas ha comunicato che il tratto di strada coinvolto è stato temporaneamente chiuso al traffico. Attualmente, la viabilità è stata deviata sulle strade locali.

Incidente sulla statale del Gargano, frontale tra auto e camion: le indagini

Le forze dell’ordine sono impegnate a ricostruire con precisione la dinamica dello scontro frontale. La statale 693, purtroppo, ha già registrato in passato numerosi incidenti, alcuni dei quali mortali, suscitando preoccupazione per la sicurezza lungo questo tratto stradale.