Alle 7:10 di questa mattina, venerdì 7 febbraio, un tamponamento a catena avrebbe coinvolto otto auto sulla Tangenziale di Napoli. Gravi disagi per i viaggiatori, l’incidente ha provocato lunghe code e paralizzato il traffico in direzione Capodichino.

Incidente sulla Tangenziale di Napoli: traffico in tilt e code fino a 7 km

Due tamponamenti a catena, verificatisi a breve distanza uno dall’altro sotto la Galleria di Capodimonte, hanno generato il blocco del traffico verso Capodichino per 7km. L’intervento dei soccorsi è stato reso difficile dall’ingorgo causato dagli incidenti in galleria. Fortunatamente, nonostante i due tamponamenti, nessuno dei coinvolti avrebbe riportato ferite gravi.

Le forze dell’ordine sono arrivate sul luogo dell’incidente e, non senza difficoltà, stanno cercando di ristabilire la circolazione. Nel frattempo, anche le strade circostanti hanno subito rallentamenti, con traffico congestionato nei quartieri di Fuorigrotta e Vomero.

Incidente sulla Tangenziale di Napoli: disagi per la viabilità

I principali disagi per la viabilità si verificano frequentemente durante le ore di punta, in particolare al mattino, quando coincide con l’apertura di scuole, uffici e attività commerciali. Questo periodo di intenso traffico amplifica i rallentamenti, creando difficoltà significative per gli automobilisti e aumentando il rischio di incidenti lungo arterie trafficate come la Tangenziale di Napoli.

Secondo i cittadini napoletani, questo incidente evidenzia l’urgenza di adottare misure per migliorare la sicurezza stradale sulla Tangenziale. Negli ultimi tempi, infatti, si sono registrati numerosi sinistri, molti dei quali dovuti a comportamenti imprudenti alla guida o a condizioni meteorologiche avverse.