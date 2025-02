Tra le tre vittime dello schianto dell’elicottero, avvenuto intorno alle 19:20 di oggi, c’è anche Lorenzo Rovagnati, morto a 41 anni. Insieme al fratello Ferruccio, era titolare dell’omonimo salumificio. L’incidente è avvenuto a Castelguelfo, frazione di Noceto, in provincia di Parma, nei pressi della via Emilia, all’interno della proprietà di un antico castello di famiglia.

Parma, morto l’amministratore delegato Lorenzo Rovagnati nell’incidente in elicottero

L’elicottero è caduto all’interno della tenuta del castello di Castelguelfo, un antico maniero situato lungo la via Emilia di proprietà della famiglia Rovagnati dal 1994. I carabinieri sono giunti sul luogo per svolgere gli accertamenti e le indagini.

Lorenzo Rovagnati insieme al fratello Ferruccio, supportava la madre, Claudia Limonta, nella gestione dell’impresa, che è rimasta nelle mani della famiglia. Nel 2019, si era sposato a Macherio, in provincia di Monza e Brianza, con Federica Sironi. Era padre di due figli ed era in attesa di un terzo.

L’uomo era amministratore delegato dell’azienda di famiglia, fondata nel dopoguerra da Angelo Ferruccio e Paolo Rovagnati. L’azienda è nota per il prosciutto cotto “Gran Biscotto”, lanciato negli anni ’90 con la celebre campagna pubblicitaria con Mike Bongiorno. Il giovane ha guidato l’espansione del marchio, aprendo nel 2017 il primo “Bistrò Italiano” a Milano, seguito da un altro in Corso Garibaldi. Nel 2021, sotto la sua direzione, Rovagnati ha aperto il primo stabilimento all’estero, a Vineland, nel New Jersey, per portare la qualità italiana nel mercato americano.

L’azienda, che ha visto la sua nascita nel 1941, ha guadagnato una notevole popolarità a partire dagli anni ’90 grazie a una diffusa serie di pubblicità televisive, tra cui quelle trasmesse nel programma “La ruota della fortuna”, presentato da Mike Bongiorno.

Il messaggio di cordoglio del sindaco di Noceto

“Ho avuto il grande piacere di conoscere Lorenzo quando veniva col papà, è più di 30 anni che conosco questa famiglia, da quando si sono insediati e hanno acquistato il castello di Castelguelfo e gli allevamenti suinicoli che hanno realizzato. C’è stato un rapporto molto forte, una famiglia di grande umiltà. Il padre era una persona semplicissima, un grande imprenditore e Lorenzo stava incarnando tutto quello che ha realizzato il papà insieme alla mamma, al fratello. E’ una tragedia tremenda che colpisce tutta la nostra comunità. E’ stato molto vicino a noi nelle varie iniziative sociali, culturali, ricreative”, ha dichiarato il sindaco di Noceto, Fabio Fecci, accorso sul luogo.

Poi, ha concluso: