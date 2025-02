Un elicottero è precipitato intorno alle 19:20 a Castel Guelfo, frazione di Noceto (Parma), nei pressi della via Emilia. Stando alle prime informazioni, a bordo viaggiavano tre persone: Lorenzo Rovagnati e due piloti. Nessuno dei tre è sopravvissuto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i soccorritori del 118.

Elicottero si schianta nel Parmense: tre vittime, nessun superstite

L’elicottero è precipitato all’interno della tenuta del castello di Castelguelfo, un’antica fortezza medievale situata lungo la via Emilia, nel comune di Noceto. Il maniero è di proprietà della famiglia Rovagnati, nota per aver fondato l’azienda di salumi.

Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento, ma si ipotizza che la scarsa visibilità possa aver avuto un ruolo determinante, considerando la fitta nebbia presente al momento dello schianto.

Secondo le prime informazioni, il velivolo stava tentando di atterrare dopo essere decollato dalla Brianza, probabilmente dalla sede della Rovagnati. Si ipotizza che abbia tentato un rientro a terra dopo una manovra. Sono in corso verifiche sul piano di volo e sulle comunicazioni del mezzo prima dell’impatto. La procura della Repubblica di Parma ha ordinato il sequestro della scatola nera e dei piani di volo.

Il velivolo è un A109 con marche di registrazione I-CPFL. L’Ansv ha anche “disposto l’invio di un team investigativo che, domani, sarà sul sito dell’evento per svolgere il sopralluogo operativo”.

Lorenzo Rovagnati tra le vittime

Lorenzo Rovagnati, 41 anni, figura di rilievo nell’imprenditoria italiana, ha guidato per anni l’azienda di salumi fondata dalla sua famiglia, famosa a livello internazionale per la qualità dei suoi prodotti. Oggi, l’azienda Rovagnati è uno dei leader nel settore dei salumi premium e vanta una tradizione che affonda le radici nel Dopoguerra, fondata nel dopoguerra da Angelo Ferruccio Rovagnati e suo figlio Paolo trasformò l’attività artigianale del padre in una moderna industria alimentare.

Secondo quanto riportato da Adnkronos, Rovagnati era solito recarsi al Castello di Castelguelfo quasi ogni mercoledì dell’anno, partendo in elicottero dalla sua residenza nel milanese e atterrando nelle vicinanze della struttura in provincia di Parma.