Un tremendo dramma si è verificato nella notte italiana tra il 29 e il 30 gennaio, nei cieli degli Stati Uniti d’America. Sopra a Washington c’è stato un pericoloso scontro tra un aereo passeggeri e un elicottero militare: secondo le prima informazioni che arrivano ci sarebbero almeno 18 morti, ma i dispersi sono ancora tantissimi.

Washington, scontro tra aereo passeggeri e elicottero militare: almeno 18 morti

Erano circa le ore 3 in Italia quando, un aereo regionale e un elicottero militare statunitensi si sono scontrati sul fiume Potomac, sui cieli di Washington, una delle zone aeree più trafficate e sorvegliate del mondo, a pochi chilometri dalla Casa Bianca. Un incidente aereo inedito e totalmente inaspettato che ha messo in serio pericolo la vita dei 64 passeggeri del volo dell’American Airlines e dei militari presenti a bordo dell’elicottero. Sin dal principio si era intuito che l’incidente avrebbe avuto ripercussioni molto gravi. Per ora, infatti, sono state tratte in salvo solo quattro delle 64 persone che viaggiavano a bordo dell’aereo. I morti accertati sono 18, ma i dispersi sono ancora tantissimi e per loro si teme il peggio.

Washington, scontro tra aereo passeggeri e elicottero militare: le cause dello schianto

Per il momento, non sono ancora note le cause che hanno scatenato lo schianto. Potrebbe essersi trattato di un grave errore umano o di un problema tecnico, mentre è stata esclusa l’opzione terrorismo. Il presidente Trump ha parlato della questione attraverso il social Truth: “Una brutta situazione che avrebbe dovuto essere evitata”.