Incidenti: Salvini, 'tragedia su ss 106, determinati a metterla in sicurezza'

Roma, 6 gen. (Adnkronos) - "Ennesima tragedia sulla SS 106: ci stringiamo al dolore delle famiglie e siamo ancora più determinati a realizzare tutti gli interventi necessari per metterla in sicurezza. Anche per questo abbiamo stanziato 3 miliardi nelle legge di bilancio e monitoriamo con...