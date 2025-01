Il presidente ucraino in visita ufficiale per rafforzare i legami con l'Italia

Un incontro atteso

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è atteso a Palazzo Chigi alle 19.30 per un incontro con la premier Giorgia Meloni. Questo incontro rappresenta un momento cruciale per le relazioni tra Italia e Ucraina, in un contesto internazionale sempre più complesso. La visita di Zelensky è parte di una strategia più ampia per rafforzare i legami con i paesi europei, in particolare quelli che hanno mostrato un forte sostegno all’Ucraina durante il conflitto con la Russia.

Le aspettative dell’incontro

Durante l’incontro, si prevede che i due leader discuteranno di questioni fondamentali come la sicurezza, la cooperazione economica e il supporto militare. L’Italia ha già fornito assistenza all’Ucraina, e Zelensky cercherà di ottenere ulteriori impegni da parte del governo italiano. La premier Meloni, da parte sua, ha espresso il suo sostegno all’Ucraina in diverse occasioni, sottolineando l’importanza di una risposta unita dell’Unione Europea di fronte all’aggressione russa.

Il programma della visita

Dopo l’incontro con Meloni, Zelensky sarà ricevuto al Quirinale dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Questo incontro rappresenta un ulteriore passo verso il consolidamento delle relazioni bilaterali. La visita di Zelensky in Italia è parte di un tour europeo che mira a rafforzare le alleanze e a cercare supporto per la ricostruzione dell’Ucraina e per la stabilità della regione. In un momento in cui la guerra continua a imperversare, ogni dialogo e ogni accordo possono avere un impatto significativo sulla situazione sul campo.