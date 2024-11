Il contesto dell’indagine

Negli ultimi mesi, l’attenzione degli inquirenti si è concentrata su una presunta rete di cyber spie che operava attraverso la società Equalize. Questa indagine, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia (Dda) di Milano e dalla Direzione Nazionale Antimafia (Dna), ha rivelato un’attività di dossieraggio che spazia dallo spionaggio industriale a questioni di natura personale. La squadra speciale di carabinieri del Ros è stata incaricata di analizzare una vasta mole di documenti, sia cartacei che digitali, per ricostruire le operazioni di questa rete.

Le figure chiave coinvolte

Al centro di questa inchiesta c’è Carmine Gallo, ex ispettore di polizia e amministratore di Equalize, che si avvaleva della collaborazione di Nunzio Samuele Galamucci, esperto informatico. Tra i nomi emersi, spicca quello di Enrico Pazzali, titolare della società, che ha deciso di autosospendersi dalla carica di Presidente di Fondazione Fiera. Attualmente, circa 60 persone sono sotto indagine, e le autorità stanno cercando di comprendere l’entità delle operazioni illecite condotte dalla rete.

Le operazioni di dossieraggio e il denaro congelato

Le indagini hanno portato al sequestro di conti correnti e documenti cruciali, inclusi archivi cartacei risalenti a 41 anni di attività di Gallo in Polizia. Si stima che i profitti illeciti derivanti da queste operazioni possano superare i 3 milioni di euro, con sospetti che parte di questo denaro possa essere stato trasferito all’estero. Le intercettazioni hanno rivelato che la rete operava anche dalla Lituania e pianificava di espandere le sue attività a Londra, rendendo necessarie rogatorie internazionali per approfondire le indagini.

Le prospettive future dell’indagine

Con l’analisi dei documenti e le audizioni in corso, gli inquirenti stanno cercando di delineare un quadro chiaro delle operazioni di dossieraggio. La complessità della rete e le sue ramificazioni internazionali pongono sfide significative, ma le autorità sono determinate a fare luce su questa vicenda. L’attenzione è ora rivolta a capire come queste attività abbiano potuto prosperare e quali misure possano essere adottate per prevenire simili situazioni in futuro.