La vicenda del quadro di Rutilio Manetti

È stata chiusa l’inchiesta della procura di Macerata riguardante il quadro del pittore senese Rutilio Manetti, che ha visto coinvolto l’ex sottosegretario alla Cultura, Vittorio Sgarbi. Secondo quanto riportato dal Fatto Quotidiano, Sgarbi è ora imputato per riciclaggio, autoriciclaggio e contraffazione di opere d’arte. Le accuse potrebbero portarlo a una condanna che varia da 4 a 12 anni di carcere.

La questione è emersa a seguito di un’inchiesta giornalistica condotta dal Fatto e da Report, che ha messo in luce la storia di una tela rubata nel 2013 da un castello di Buriasco. Questo dipinto sarebbe riapparso, identico, nove anni dopo a Lucca, durante la mostra “I pittori della luce”, curata dallo stesso Sgarbi, come se fosse di sua proprietà. Tuttavia, un dettaglio ha sollevato sospetti: una torcia in alto a sinistra, aggiunta successivamente.

Le prove a carico di Sgarbi

Secondo le conclusioni dei pubblici ministeri, una perizia sul quadro, commissionata dalla procura, ha rivelato che il dipinto in possesso di Sgarbi è lo stesso oggetto di furto e denunciato nel 2013. Inoltre, a carico di Sgarbi pesa anche la confessione di Pasquale Frongia, un presunto “pittore-falsario”, che ha dichiarato di aver aggiunto la torcia su richiesta di Sgarbi, evidenziando ulteriormente la manipolazione dell’opera.

La situazione si complica ulteriormente per Sgarbi, che ha dichiarato: “I miei difensori sono impegnati a ricostruire la realtà dei fatti oggetto delle contestazioni, che ritengo comunque infondate. Ribadisco la trasparenza e la correttezza delle mie condotte. Ho quindi piena fiducia nei giudici che dovranno valutare il risultato delle indagini”. Tuttavia, le sue affermazioni non sembrano placare le preoccupazioni degli inquirenti.

Implicazioni per il mondo dell’arte

Questa vicenda solleva interrogativi significativi riguardo alla sicurezza e all’autenticità delle opere d’arte nel mercato contemporaneo. La contraffazione e il riciclaggio di opere d’arte sono problemi che affliggono il settore, e il caso di Sgarbi potrebbe avere ripercussioni più ampie. Gli esperti del settore avvertono che è fondamentale garantire la trasparenza e la tracciabilità delle opere d’arte per prevenire simili situazioni in futuro.

In un contesto in cui l’arte è spesso vista come un investimento, la fiducia nel mercato è essenziale. Le istituzioni culturali e le autorità competenti devono lavorare insieme per sviluppare misure più rigorose per combattere la contraffazione e proteggere gli artisti e i collezionisti onesti. La vicenda di Sgarbi potrebbe quindi rappresentare un campanello d’allarme per l’intero settore.