Un tributo artistico a Sammy Basso

Il presepe napoletano, famoso in tutto il mondo per la sua tradizione artigianale, ha accolto un nuovo protagonista: Sammy Basso. L’artigiano Genny Di Virgilio, noto per la sua abilità nella creazione di pastori della Natività, ha realizzato una statuina in terracotta dedicata a questo straordinario uomo. Sammy Basso, biologo veneto affetto da progeria, è stato un simbolo di coraggio e determinazione, e la sua storia continua a ispirare molti anche dopo la sua scomparsa avvenuta il 6 ottobre scorso.

La tecnica dell’artigianato napoletano

La statuina di Sammy Basso è realizzata con la tradizionale tecnica del presepe, che richiede grande maestria e attenzione ai dettagli. Genny Di Virgilio ha utilizzato materiali di alta qualità per rendere omaggio a un uomo che ha affrontato la vita con un sorriso, nonostante le difficoltà. La scelta di rappresentarlo nel contesto del presepe non è casuale: il presepe è un simbolo di speranza e rinascita, valori che rispecchiano perfettamente la vita di Basso.

Un messaggio di speranza e resilienza

La statuina non è solo un’opera d’arte, ma un messaggio potente per tutti. “Omaggio a un uomo che è stato fino all’ultimo giorno della sua breve vita, un esempio di coraggio e tenacia per tutti”, afferma Di Virgilio. Questa frase riassume l’essenza di Sammy Basso, il cui spirito continua a vivere attraverso le sue azioni e il suo esempio. La sua storia è un richiamo a non arrendersi mai, a combattere per ciò in cui si crede e a ispirare gli altri a fare lo stesso.