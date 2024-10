Il contesto delle indagini

La Procura di Milano, in collaborazione con la Direzione Nazionale Antimafia (Dna), sta conducendo un’indagine approfondita riguardante la sicurezza delle banche dati strategiche nazionali. Questo caso è emerso dopo la scoperta di un “gruppo” che avrebbe realizzato dossier contenenti informazioni sensibili, compromettendo così la sicurezza dei dati nazionali. Le indagini sono state avviate a seguito di misure cautelari eseguite nei giorni scorsi, che hanno portato all’arresto di alcuni individui coinvolti in questa operazione illecita.

La vendita di dati all’estero

Uno degli aspetti più preoccupanti di questa indagine è la presunta vendita di dati e informazioni sensibili a soggetti esteri. Gli inquirenti stanno cercando di verificare se queste informazioni siano state trasferite in altri Paesi, il che potrebbe avere gravi conseguenze per la sicurezza nazionale. La vendita di dati sensibili non solo mette a rischio la privacy dei cittadini, ma potrebbe anche compromettere la sicurezza delle istituzioni e delle aziende italiane.

Consulenze informatiche e analisi dei dispositivi sequestrati

Per approfondire le indagini, i pubblici ministeri hanno disposto consulenze informatiche sui dispositivi e sui computer sequestrati agli arrestati e agli altri indagati. Queste analisi sono fondamentali per ricostruire la rete di contatti e le modalità operative del gruppo coinvolto. L’obiettivo è quello di ottenere prove concrete che possano portare a ulteriori arresti e a una comprensione più chiara delle dinamiche di questo crimine informatico.