India: Modi, 'responsabili attentato saranno assicurati alla giustizia'

Nuova Delhi, 11 nov. (Adnkronos) – "Tutti i responsabili saranno assicurati alla giustizia". Lo ha detto il primo ministro indiano Narendra Modi, parlando dell'esplosione dell'auto vicino al Forte Rosso di Delhi, uno dei siti storici più visitati della capitale indiana, che ha causato 13 morti e circa 20 feriti. L'esplosione di ieri, se confermata come attacco, sarebbe il primo attentato significativo dal 22 aprile, quando 26 civili, per lo più indù, furono uccisi nel sito turistico di Pahalgam, nel Kashmir amministrato dall'India, innescando scontri con il Pakistan.

Parlando dal Bhutan, dove è in visita, il premier ha aggiunto: "Sono rimasto in contatto con tutte le agenzie che indagano su questo incidente per tutta la notte. Le nostre agenzie arriveranno in fondo a questa cospirazione".

Il monumento del XVII secolo, visitato ogni giorno da migliaia di turisti, è stato chiuso per tre giorni e sono state imposte restrizioni al traffico nella zona mentre procedono le indagini. Il commissario di polizia di Delhi afferma che l'esplosione è avvenuta quando un'auto che procedeva lentamente si è fermata a un semaforo prima di esplodere. Non c'è ancora una conferma ufficiale sulla causa dell'esplosione: il ministro degli Interni Shah e altri funzionari hanno affermato che stanno "esplorando tutte le possibilità", mentre i sistemi di sicurezza nella capitale indiana sono stati rafforzati.