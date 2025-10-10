Industria: Boccia, 'Paese reale è diverso da favole Meloni'

Roma, 10 ott (Adnkronos) - "I dati diffusi dall’Istat sulla produzione industriale sono eloquenti. Ad agosto 2025 l’indice destagionalizzato è diminuito del 2,4% rispetto a luglio e del 2,7% su base annua. Anche questo è un fotogramma di un film che racconta di un paes...

Roma, 10 ott (Adnkronos) – "I dati diffusi dall’Istat sulla produzione industriale sono eloquenti. Ad agosto 2025 l’indice destagionalizzato è diminuito del 2,4% rispetto a luglio e del 2,7% su base annua. Anche questo è un fotogramma di un film che racconta di un paese fermo, molto diverso da quello descritto nelle favole di Giorgia Meloni". Lo dice il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia.

"Il dato dell’Istat non è contingente ma è la conseguenza di anni in cui il nostro paese sta vivendo una deindustrializzazione continua con un governo privo di alcuna strategia di politica industriale. I fondi per le politiche industriali sono stati tagliati, Transizione 5.0 si è dimostrato un fallimento -prosegue Boccia-. Serve un cambiamento di marcia che noi, con tutte le opposizioni, abbiamo provato ad indicare nella nostra risoluzione al Dpfp: servono investimenti per le politiche industriali e non aggiustamenti vaghi o dello zero virgola come quelli contenuti nel Documento programmatico di finanza pubblica".

"Senza incentivi alla ricerca e all’innovazione, senza garanzie per l’accesso al credito sostenibile per le piccole e medie imprese, senza l'abbattimento dei costi energetici la nostra industria non ripartirà”, conclude l'esponente del Pd.