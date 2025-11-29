Industria: Marchesini (Confidustria), 'impresa non può affrontare da sola grandi transizioni'

Roma, 29 nov. (Adnkronos) - “Gli imprenditori non possono affrontare le grandi transizioni di questo momento (tecnologica, green e demografica) da soli, in un’Europa che tra l’altro è sempre più regolatoria". Lo ha detto Maurizio Marchesini, Vice Presidente di Co...

Roma, 29 nov. (Adnkronos) – “Gli imprenditori non possono affrontare le grandi transizioni di questo momento (tecnologica, green e demografica) da soli, in un’Europa che tra l’altro è sempre più regolatoria". Lo ha detto Maurizio Marchesini, Vice Presidente di Confindustria per il lavoro e le relazioni industriali, intervenendo all’evento del Pd “Costruire l’alternativa” in corso a Montepulciano.

"Quando dico che non possiamo farlo da soli mi riferisco anche a quello che è il nostro interlocutore naturale, che è il sindacato. Abbiamo frequenti interlocuzioni con tutte le grandi organizzazioni sindacali che stanno portando a soluzioni importanti, come il contratto dei metalmeccanici che abbiamo appena rinnovato. Adesso l'86,6% dei lavoratori coperti da contratti di Confindustria ha un contratto in vigore: la contrattazione buona è possibile, si può fare, noi ne abbiamo dato una dimostrazione concreta".

"La contrattazione non è un rito, la contrattazione è una cosa seria, fa muovere l'ascensore sociale. Nella contrattazione possiamo fare anche tante altre cose, ne stiamo discutendo con i sindacati: stiamo parlando di sicurezza sul lavoro, stiamo parlando di welfare integrativo, stiamo parlando di temi che riguardano tutto il mondo del lavoro con una convinzione molto profonda, e cioè che in questa fase complessa i problemi o li affrontiamo assieme o semplicemente non riusciamo ad affrontarli”.