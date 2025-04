Industria: Orlando, 'serve nuova stagione di concertazione, a giugno piattaforma Pd'

Roma, 11 apr (Adnkronos) - "Quando abbiamo iniziato questo percorso di confronto e di ascolto con le realtà industriali del Paese siamo partiti dalla considerazione che le politiche industriali sono uno strumento fondamentale dopo anni in cui se ne negava l'esigenza. In questi giorn...

Roma, 11 apr (Adnkronos) – "Quando abbiamo iniziato questo percorso di confronto e di ascolto con le realtà industriali del Paese siamo partiti dalla considerazione che le politiche industriali sono uno strumento fondamentale dopo anni in cui se ne negava l'esigenza. In questi giorni ci rendiamo conto come la competizione sia sempre più tra sistemi e non tra imprese, sistemi che si confrontano e si scontrano. Abbiamo anche misurato il fatto che, dopo molto tempo, si deve reinventare una cultura delle politiche industriali". Lo ha detto l'ex ministro del Lavoro e responsabile Politiche industriali del Pd Andrea Orlando nell'incontro, con la segretaria del Elly Schlein, con le parti sociali regionali nel Consiglio regionale della Lombardia e una delegazione di parlamentari, consiglieri regionali e vertici del Pd.

"Vorremmo individuare da questo ascolto gli obiettivi ma anche gli strumenti da ricostruire. Un confronto che deve proseguire dopo la giornata di oggi, alla fine del mese di giugno presenteremo la piattaforma del Pd sulle politiche industriali", ha detto Orlando.

"Abbiamo creato occasioni di confronto sul tema dell'energia, della riorganizzazione della politica commerciale a livello globale, faremo un passaggio sul tema della ricerca applicata e affronteremo il tema della governance delle politiche industriali e degli strumenti, compreso il rapporto tra pubblico e partecipate pubbliche -ha proseguito-. Stiamo visitando eccellenze ma anche realtà in crisi che come elemento comune hanno quasi sempre il prodotto ma anche un soggetto interlocutore sovranazionale che mette in difficoltà sindacato e istituzioni a relazionarsi".

(Adnkronos) – "Abbiamo riscontrato la difficoltà sul tema del costo dell'energia. Emerge anche il peso dell'incertezza che, in molte realtà che avrebbero avuto mercato, ha determinato una frenata dovuta al fatto di non capire cosa stia succedendo. Ci sono i dazi e c'è la paura dei dazi. C'è il tema della forza lavoro, con elementi demografici incrociati alla formazione e al tema dei salari. C'è un tema che riguarda l'efficacia delle politiche industriali nell'utilizzo di risorse pubbliche. Insomma, una discussione franca ma anche molto concreta", ha proseguito l'esponente dem.

"Vengono fuori una serie di problemi: la modalità con cui è avvenuta l'internazionalizzazione, la fiacchezza della domanda interna, la difficoltà a immaginare un ruolo diverso del pubblico che non sia solo la gestione di risorse senza obiettivi chiari. Serve una nuova stagione di concertazione -ha concluso- se c'è un momento per riscoprire la dimensione del confronto è oggi. Dobbiamo inaugurare una stagione nella quale si riscopre la dimensione del partenariato pubblico-privato".