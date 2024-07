Infanzia: Pd presenta Pdl per incentivi babysitter

Roma, 2 lug (Adnkronos) - Oggi, martedì 2 luglio 2024, alle 11.30 il Gruppo parlamentare del Partito Democratico presenterà in conferenza stampa alla Camera la proposta di legge promossa dalla capogruppo democratica nella commissione bicamerale per l’infanzia Michela Di Biase per...

Roma, 2 lug (Adnkronos) – Oggi, martedì 2 luglio 2024, alle 11.30 il Gruppo parlamentare del Partito Democratico presenterà in conferenza stampa alla Camera la proposta di legge promossa dalla capogruppo democratica nella commissione bicamerale per l’infanzia Michela Di Biase per favorire il ricorso ai servizi di baby-sitting e i servizi integrativi per l’infanzia.

Alla conferenza stampa parteciperanno la capogruppo del Pd alla Camera Chiara Braga e il capogruppo democratico in commissione lavoro di Montecitorio Arturo Scotto.