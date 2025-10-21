Infortuni: domani alla Camera seconda giornata Stati generali sicurezza

Roma, 21 ott. (Adnkronos) - Ha preso il via questa mattina nella Sala della Lupa di Montecitorio la tre giorni della seconda edizione degli Stati generali sulla salute e la icurezza sul lavoro organizzati dalla commissione d’inchiesta parlamentare sulle Condizioni di lavoro della Camera dei de...

Roma, 21 ott. (Adnkronos) – Ha preso il via questa mattina nella Sala della Lupa di Montecitorio la tre giorni della seconda edizione degli Stati generali sulla salute e la icurezza sul lavoro organizzati dalla commissione d’inchiesta parlamentare sulle Condizioni di lavoro della Camera dei deputati presieduta da Chiara Gribaudo. Le realtà che si occupano del tema si trovano a dialogare su tecnologie, formazione, logistica e proposte.

La giornata di domani si aprirà con il saluto introduttivo della vicepresidente della Camera, Anna Ascani e sarà dedicata al futuro delle generazioni più giovani, con panel che trattano dei temi della formazione e delle nuove tecnologie, anche con il contributo e i progetti delle università. Prenderanno la parola, tra gli altri, Patrizia Marrocco, vicepresidente della commissione parlamentare di inchiesta, Nunzia Catalfo, componente del Consiglio d’amministrazione Inail, Tiziano Treu, professore emerito presso l’Università cattolica del Sacro cuore.

Gli Stati generali si concluderanno giovedì 23 ottobre alle 10 con l'intervento di Gribaudo e alle 11.30 con la relazione della magistrata Rita Sanlorenzo e l'illustrazione delle proposte emerse dai tavoli da consegnare alla politica. La tre giorni viene trasmessa in diretta webtv.