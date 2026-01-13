Infortuni, Fazzari (Fater): "Formazione centrale, oltre 115mila ore all'anno su sicurezza sul lavoro"

Roma, 13 gen. (Adnkronos/Labitalia) - "Prevenzione vuol dire ovviamente anche formazione, che è un investimento che facciamo per fare in modo che tutti i giorni le persone possano aumentare le loro capabilities, quindi le loro competenze sul tema della sicurezza. Nel 2025 abbiamo investi...

Roma, 13 gen. (Adnkronos/Labitalia) – "Prevenzione vuol dire ovviamente anche formazione, che è un investimento che facciamo per fare in modo che tutti i giorni le persone possano aumentare le loro capabilities, quindi le loro competenze sul tema della sicurezza. Nel 2025 abbiamo investito qualcosa come più di 115.000 ore all'anno in sicurezza sul lavoro, che vuol dire più di 70 ore per persona all'anno sulla tema ed è un investimento in aumento del quasi 50% rispetto all'anno precedente.

E' un tema su cui non si sta mai fermi. E non è soltanto il programma e la quantità, ma anche il come lo facciamo. Per esempio abbiamo attivato già da un paio d'anni un format di gamification, perché cerchiamo di dare alla sicurezza anche un format di gioco, di competizione che, esattamente come la musica, è qualcosa che rimane più impresso e che coinvolge maggiormente le persone". Così, intervistato da Adnkronos/Labitalia, Antonio Fazzari, General Manager and Chief Operating Officer di Fater, player di rilievo nel mercato dei prodotti igiene casa e igiene persona, sulle misure messe in campo in materia di formazione.

E Fazzari sottolinea che "un'azienda più sicura è anche un'azienda più capace di crescere, piena di energia, dove le persone si parlano in maniera più diretta. Quindi la sicurezza sul lavoro è veramente un tema dove vinciamo tutti, ecco perché ci investiamo così tanto", conclude.