Infortuni: grave operaio raffineria Ipab di Priolo

Palermo, 8 feb. (Adnkronos) – Incidente sul lavoro nella raffineria Isab Nord del Petrolchimico di Priolo, nel Siracusano. Un operaio 50enne è in condizioni gravi. L'uomo, dipendente di un’impresa metalmeccanica, stava lavorando alla manutenzione di una pompa dell’impianto Cr30. Per cause che sono al vaglio della polizia, si è procurato una grave lesione al torace e al polmone. Si indaga sulle cause.