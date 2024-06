Infortuni: Iv chiede a La Russa sessione ad hoc con Calderone su incidenti lavoro

Roma, 25 giu. (Adnkronos) - "Come Iv abbiamo scritto una lettera al presidente del Senato Ignazio La Russa per chiedere di portare i ministri Calderone e Lollobrigida per una sessione ad hoc sugli incidenti sul lavoro. Speriamo che la nostra richiesta abbia un seguito". Lo dice, al termine...