Infortuni: precipita da autoscala mentre taglia piante, 47enne ferito nel comasco

Infortuni: precipita da autoscala mentre taglia piante, 47enne ferito nel com...

Milano, 12 giu. (Adnkronos) - Un uomo di 47 anni è precipitato dal cestello di un'autoscala mentre effettuava lavori di potatura piante a Cernobbio, in provincia di Como. L'infortunio è avvenuto poco dopo le 15 di oggi in via Monte Grappa.Nella caduta l'uomo ha riportato...