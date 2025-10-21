Infortuni: Trevisi (FI), 'per salvare vite si incrementino sistemi sicurezza automatizzati'

Roma, 21 ott. (Adnkronos) - "Ogni vittima di un incidente sul lavoro ci rende partecipi di un dolore collettivo. Perché dietro ad ogni vittima ci sono bambini che perdono un genitore, genitori che perdono i loro figli, famiglie distrutte da tragedie che abbiamo il dovere di evitare. Per ...

Roma, 21 ott. (Adnkronos) – "Ogni vittima di un incidente sul lavoro ci rende partecipi di un dolore collettivo. Perché dietro ad ogni vittima ci sono bambini che perdono un genitore, genitori che perdono i loro figli, famiglie distrutte da tragedie che abbiamo il dovere di evitare. Per questo dobbiamo impegnarci a prevenire gli incidenti sul lavoro.

Il controllo umano, purtroppo, non basta, ma la tecnologia può e deve aiutarci. Per questo abbiamo promosso emendamenti che introducono defiscalizzazioni per le imprese che investono in sistemi di sicurezza automatizzati e sistemi di intelligenza artificiale a supporto della sicurezza". Così il senatore di Forza Italia Antonio Trevisi intervenendo al convegno al Senato ‘Sicurezza Trasformativa. Prevenzione ed Innovazione in 4.0 e 5.0. La sicurezza che evolve con la trasformazione digitale del lavoro'.

"Stiamo inoltre lavorando per istituire un fondo di garanzia a sostegno delle aziende che intendono adottare tecnologie avanzate di protezione e necessitano di un supporto nell’accesso al credito. L’Italia ha tutte le competenze, la creatività, la capacità produttiva necessarie per diventare leader in questo settore. E la politica deve fare la propria parte. Investire nella sicurezza intelligente significa investire nella vita delle persone", conclude.