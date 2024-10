Innovazione e tecnologia, la nuova frontiera odontoiatrica

Foggia, 23 ott. – Innovazione e tecnologie all’avanguardia. È questo il focus del centro odontoiatrico specialistico, dott. Renato Di Stasio, basato sull’implantologia dentale a carico immediato ed odontoiatria estetica. Abbiamo parlato con il Dott. Renato Di Stasio, CEO dello Studio Dentistico Renato Di Stasio:

“Nel nostro lavoro dobbiamo investire costantemente, costantemente perché dobbiamo investire sempre su di noi ma dobbiamo investire anche sulle tecnologie perché le tecnologie vanno sempre avanti e per poter stare al passo con le tecnologie, dare ai pazienti quello che di meglio c’è sul mercato, dobbiamo continuare sempre a investire, continuare a crescere.

Ad un anno ormai quasi prossimo dall’apertura possiamo ritenerci soddisfatti, siamo molto contenti, abbiamo creato un ambiente bello dove si lavora con tranquillità e riusciamo sempre di più a dare, a restituire quello che per noi è la cosa più importante al paziente che appunto il sorriso”.

Attenzione al benessere dei pazienti e cure personalizzate, sono questi i principali obiettivi del gruppo.

“Con tanti sacrifici – continua Renato Di Stasio – siamo riusciti a creare una struttura che permette a tutti i tipi di pazienti di potersi curare. Facciamo tantissimi interventi dove pazienti, sempre clinicamente idonei, però hanno pochissimo osso, riusciamo a ridarle anche attraverso impianti zigomatici o griglie periostee, a ridare il sorriso ai pazienti. Quindi il paziente che può tornare a masticare, può tornare ad avere una vita sociale, questo per noi è un grandissimo motivo di orgoglio”.

Un approccio che si basa soprattutto su una comunicazione trasparente con i pazienti. Per non parlare degli apparati ad alta tecnologia e nuovi sistemi di approccio.

“È una struttura nella quale abbiamo investito tantissimo in termini di tecnologie. Abbiamo tre laser a diodi, abbiamo cinque lavagne multimediali, tre scanner per poter prendere le impronte, non più con la vecchia pasta che si usava prima.

Abbiamo due microscopi operatori, adesso a breve arriverà il terzo, e poi abbiamo investito tantissimo in una tecnologia che si chiama X-Guide, che è una tecnologia che permette attraverso un gps chirurgico di vedere perfettamente attraverso uno schermo la posizione dell’impianto in tre dimensioni nell’osso”. Ha così concluso il Dott. Renato Renato Di Stasio, CEO dello Studio Dentistico Di Stasio.

Grazie all’uso di tecnologie così avanzate, l’esperienza non solo diventa più efficiente, ma anche più sicura. L’obiettivo del dottore e del suo team è quello di sensibilizzare la popolazione all’abitudine delle cure dentali poiché la prevenzione in ambito clinico offre un grosso vantaggio per la salute a 360 gradi.