Innovazione: tecnologia e people management, il Manifesto di Innovation Manager Hub

Roma, 20 feb. (Labitalia) – Open innovation, nuove tecnologie hr e strumenti innovativi per il people management: sono questi alcuni dei punti principali del nuovo manifesto 2025 di Innovation Manager Hub, la prima community nata per connettere aziende, atenei e istituzioni in ottica di disegnare il futuro dell’economia e dell’innovazione. Ad oggi ne fanno parte i manager di oltre 200 grandi aziende internazionali, i referenti di oltre 20 atenei, tutti i principali player dell’innovazione e più di 100 direttori Hr.

Il manifesto di Innovation Manager Hub è il risultato di un anno di lavori e riflessioni condivise durante i tavoli di discussione dell’Imh Summit Venti24 dedicati a temi quali strumenti innovativi per il people management e il people engagement, nuove tecnologie Hr, Ai e open innovation tra ricerca accademica e innovazione industriale. Questo documento, in uscita in primavera, rappresenta una guida concreta per orientare le politiche e le pratiche da seguire nell'ambito dell'innovazione, con l'obiettivo di affrontare le sfide globali con soluzioni inclusive e sostenibili. Gli sponsor del manifesto sono aziende importanti a livello nazionale e internazionale come Beaconforce, Btinkeeng, Different Factory, Digital Innovation Days, Eataly, Indeed, Tac, Zendesk, Zucchetti.

“La nostra community – precisa Manuele Vailati, founder di Innovation Manager Hub – si fonda sui principi di collaborazione, inclusività e sostenibilità e ci permette di favorire un dialogo costruttivo tra mondo della ricerca e aziende. Un approccio che ci ha permesso, in questi anni, di costruire ponti tra realtà molto diverse e di promuovere una visione integrata e a lungo termine dell’innovazione. Per noi, l’innovazione non è solo una risposta alle esigenze di business, ma uno strumento per portare un cambiamento positivo nella società. Il Summit, in programma ogni anno, è un momento di incontro tra aziende, università e centri di ricerca e un’occasione per provare a trovare una soluzione condivisa in grado di vincere le sfide future”.

Ogni anno, Imh promuove eventi fondamentali per l’intera community – come hub tematiche e Summit di fine anno – con l'obiettivo di promuovere soluzioni strategiche per affrontare le sfide globali, mettendo in luce l'importanza della collaborazione tra diversi attori dell'innovazione e che portano poi alla creazione di questo prezioso documento che si pone di rispondere concretamente alle problematiche legate all’introduzione dell’innovazione nel nostro Paese.

I prossimi appuntamenti con il palinsesto degli eventi 2025 saranno a Torino e Milano, rispettivamente il 26 marzo e il 17 aprile 2025. Gli incontri si terranno in versione phygital con una parte di pubblico in presenza e un’altra collegata da remoto tramite dirette streaming sui canali social di Imh.

“Grazie al lavoro di Innovation Manager Hub – continua Manuele Vailati – puntiamo a promuovere un dialogo continuo tra i vari attori coinvolti, a vari livelli, nello sviluppo dell’economia del nostro paese per costruire un futuro innovativo e responsabile”.