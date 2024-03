Inps, De Vivo: "Istituto impegnato in azioni concrete per parità genere"

Inps, De Vivo: "Istituto impegnato in azioni concrete per parità ...

Roma, 11 mar. (Adnkronos) – ''L'istituto da tempo è impegnato in tantissime azioni e progetti per la parità, per la valorizzazione delle differenze, a contrasto di ogni forma di violenza e devo dire che c'è un impegno sistematico di tutta le tecnostruttura''. Lo afferma il presidente del Comitato unico di garanzia Maria Giovanna De Vivo, aprendo l'evento 'Parità di genere. Un nuovo paradigma nel dna dell'organizzazione e un valore della pa per promuovere eccellenza e professionalità'.

''Permane il soffitto di cristallo; è stato intaccato ma non infranto, molte donne sono meno presenti nelle posizioni apicali'', sottolinea il presidente, parlando della situazione femminile nel mondo del lavoro. A causa dei maggiori impegni all'interno della famiglia rispetto agli uomini, e della conseguente difficoltà di conciliazione con il lavoro, le donne – aggiunge – sono hanno più contratti part time rispetto ai colleghi, ''tendono a essere sovrarappresentate in settori dove i salari sono più bassi'' e ''tendono ad essere pagate meno''.