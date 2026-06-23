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Inps, Fava: "Al lavoro per migliorare su tempi invalidità civile e vigilanza"﻿

Inps, Fava: "Al lavoro per migliorare su tempi invalidità civile e vigilanza"﻿

(Adnkronos) - "I tempi dell'invalidità civile, le differenze territoriali, la gestione dei crediti contributivi, la vigilanza, il rafforzamento delle competenze interne sono questioni sulle quali continuare a lavorare e migliorare. La credibilità di una grande istituzione come la nostra non nasce...

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(Adnkronos) – “I tempi dell’invalidità civile, le differenze territoriali, la gestione dei crediti contributivi, la vigilanza, il rafforzamento delle competenze interne sono questioni sulle quali continuare a lavorare e migliorare. La credibilità di una grande istituzione come la nostra non nasce dall’assenza di problemi, ma dalla capacità di riconoscerli, affrontarli e superarli. Ed è questo il senso più importante del rendiconto sociale.

Non certamente celebrare il passato, ma costruire consapevolezza per il futuro”. Lo ha detto il presidente dell’Inps, Gabriele Fava, alla presentazione del Rendiconto sociale 2025 dell’Istituto a Roma, ringraziando il lavoro del Civ che termina il proprio mandato.  

Secondo Fava, “il Paese che abbiamo davanti sarà più anziano, più complesso, attraversato da bisogni nuovi”.

“Avrà bisogno di un Inps – ha avvertito – che custodisca la propria missione originale, ma che però sappia esercitarla con strumenti adeguati al tempo presente, contestualizzando e valorizzando ancora di più il nostro istituto. Perché è centrale nella crescita, nella sostenibilità, nella competitività del nostro Paese. Perché la sicurezza sociale non è soltanto un insieme di prestazioni, è la capacità di una comunità di accompagnare le persone nei momenti fondamentali della loro vita.

Questa è stata la storia dell’Inps e questa è la responsabilità con cui dobbiamo tutti noi guardare il futuro”, ha concluso.  

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