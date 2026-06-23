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Inps, Rendiconto sociale: ancora alti tempi medi per visite invalidità civile, 125 giorni

Inps, Rendiconto sociale: ancora alti tempi medi per visite invalidità civile, 125 giorni

(Adnkronos) - Complessivamente i dati che riguardano la qualità del servizio dell’Inps relativamente ai tempi di attesa per l’erogazione delle principali prestazioni mostrano un andamento tendenzialmente positivo, sia per quanto riguarda le pensioni che gli ammortizzatori sociali. Rimangono al...

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(Adnkronos) – Complessivamente i dati che riguardano la qualità del servizio dell’Inps relativamente ai tempi di attesa per l’erogazione delle principali prestazioni mostrano un andamento tendenzialmente positivo, sia per quanto riguarda le pensioni che gli ammortizzatori sociali. Rimangono alti e stabili i tempi medi per le visite di invalidità civile (125 giorni) mentre si riducono ulteriormente i tempi per la gestione della fase amministrativa, giunti a soli 15 giorni.

E’ quanto emerge dal Rendiconto sociale 2025 dell’Inps, presentato oggi a Roma dal Consiglio di indirizzo e vigilanza dell’Istituto.  

Infine, si registra positivamente una ulteriore riduzione delle giacenze relative al contenzioso amministrativo e giudiziario. 

Le prestazioni pensionistiche assistenziali vigenti nel 2025 sono state 2.435.704 indennità di accompagnamento e 1.067.436 prestazioni di invalidità civile. 

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