Interporti: Frijia (FdI), 'riforma attesa da trent’anni che modernizza logistica italiana'

Roma, 5 nov. (Adnkronos) – "Accogliamo con grande soddisfazione l’approvazione alla Camera della legge quadro sugli interporti e le piattaforme territoriali logistiche. Dopo oltre trent’anni, finalmente aggiorniamo una normativa del 1990, riconoscendo il ruolo strategico della logistica e dell’intermodalità per lo sviluppo del Paese". Così Maria Grazia Frijia, deputato di Fratelli d’Italia e membro della IX commissione Trasporti.

"La proposta di legge S. 3257 – prosegue – voluta e promossa dal Governo Meloni, introduce un quadro normativo moderno, allineato agli indirizzi europei, con l’obiettivo di rendere più efficiente il sistema dei trasporti, razionalizzare l’uso del territorio, ridurre l’impatto ambientale e superare le limitazioni del trasporto tradizionale. In particolare, la legge valorizza e integra le reti ferroviarie e logistiche nazionali con le reti transeuropee di trasporto (TEN-T), punto cruciale per il collegamento dell’Italia al mercato europeo e mediterraneo. Questa riforma concreta permetterà, ad esempio, di potenziare i grandi interporti nazionali come quelli di Verona e Bologna, snellendo le procedure burocratiche e favorendo l’utilizzo del trasporto intermodale ferroviario. Ciò si tradurrà in una significativa riduzione del traffico su strada e delle emissioni inquinanti".

"Questo importante traguardo nasce da un lavoro approfondito in Commissione, di ascolto e condivisione con operatori, istituzioni e territori. Il Governo Meloni dimostra con questa riforma la capacità di intervenire concretamente per unire competitività, sostenibilità e visione strategica. Ora il nostro impegno continuerà nel trasformare questa legge in azioni concrete, per dare al nostro sistema logistico uno slancio decisivo e rafforzare il ruolo dell’Italia come hub centrale dei traffici europei e mediterranei", conclude.