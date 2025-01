Interventi urgenti per il decoro urbano a via Capo di Lucca

La situazione attuale di via Capo di Lucca

Via Capo di Lucca, un’arteria centrale della città, sta vivendo un periodo di crescente degrado. I residenti sono sempre più preoccupati per la presenza di murales che inneggiano alla droga e per i bivacchi notturni che disturbano la quiete pubblica. Nonostante le richieste di intervento da parte del Comune, le azioni concrete tardano ad arrivare, lasciando i cittadini in uno stato di frustrazione e impotenza.

Le richieste dei residenti

La situazione è diventata insostenibile: i residenti hanno espresso la loro preoccupazione non solo per l’estetica della zona, ma anche per la sicurezza e il benessere quotidiano. “Non possiamo più tollerare schiamazzi e comportamenti inadeguati che si protraggono fino all’alba”, afferma un abitante della zona. La richiesta di rimuovere le scritte e i murales è solo una parte di un problema più ampio che coinvolge la necessità di un intervento deciso da parte delle autorità locali.

Le azioni dell’amministrazione comunale

Il Comune ha già annunciato che i costi per la rimozione delle scritte saranno a carico dei proprietari delle mura, ma i residenti si chiedono se questa sia davvero la soluzione. “200 euro per la rimozione non sono nulla rispetto ai danni che il degrado sta causando alla nostra comunità”, commenta un altro residente. La mancanza di un piano d’azione chiaro e tempestivo da parte dell’amministrazione ha alimentato il malcontento, con molti che chiedono un impegno maggiore per garantire la sicurezza e il decoro della zona.

Proposte per il futuro

Per affrontare la situazione, i residenti propongono una serie di misure che vanno oltre la semplice rimozione delle scritte. Tra queste, l’installazione di telecamere di sorveglianza, un aumento della presenza delle forze dell’ordine e iniziative di sensibilizzazione per coinvolgere i giovani in attività alternative. “Dobbiamo lavorare insieme per restituire dignità a questa strada”, afferma un portavoce del comitato dei residenti. La speranza è che l’amministrazione prenda sul serio queste proposte e avvii un dialogo costruttivo con la comunità.