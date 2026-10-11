Durante l’Angelus celebrato in Piazza San Pietro, il Papa Leone XIV ha comunicato la scoperta di un nodulo al polmone e la decisione di sottoporsi a un intervento chirurgico. L’annuncio è stato effettuato dal suo portavoce, il Prevost che ha illustrato la natura precoce e ben circoscritta della lesione. Il Pontefice ha ringraziato i fedeli per le preghiere e ha affidato la sua guarigione alle preghiere di tutti i presenti.

Dettagli dell’intervento e calendario ospedaliero

Il Policlinico Gemelli di Roma è stato designato come sede dell’operazione. Il direttore stampa della Santa Sede, Matteo Bruni ha precisato che la chirurgia avverrà nei primi giorni della prossima settimana, con un periodo di ricovero previsto di circa una settimana. La scelta di intervenire subito è stata motivata dal fatto che il nodulo è stato individuato in una fase molto iniziale, consentendo così una rimozione meno invasiva.

Dopo l’intervento, il Papa rimarrà in osservazione per monitorare l’evoluzione post-operatoria e potrà riprendere le attività pastorali entro dieci giorni.

Che cos’è un nodulo polmonare e perché intervenire

Un nodulo circoscritto è una piccola formazione rotonda, solitamente inferiore a 3 centimetri di diametro, rilevata per accidente durante una radiografia o una tomografia computerizzata (TC).

La maggior parte dei noduli è benigna, ma la loro natura può variare da residui di infezioni passate a piccole malformazioni vascolari. La valutazione della forma, della densità e della crescita nel tempo è cruciale per stimare il rischio di malignità. In questo caso, i medici hanno ritenuto opportuno l’intervento per escludere qualsiasi evoluzione pericolosa e per fornire una certezza diagnostica attraverso l’analisi istologica del tessuto rimosso.

Viaggio apostolico in America Latina e reazioni istituzionali

Nonostante la necessità dell’intervento, il calendario del Santo Padre prevede ancora un viaggio apostolico in America Latina dal 6 al 17 novembre prossimi. Le autorità vaticane hanno sottolineato che la scelta di operarsi nei primi giorni della prossima settimana permette di completare il periodo di recupero prima della partenza. La premier italiana, Giorgia Meloni ha espresso la propria vicinanza al Papa, affermando che la serenità mostrata durante l’Angelus è fonte di conforto per tutti gli italiani. Il Pontefice, inoltre, ha ricordato che il bene compiuto dalla Chiesa è «non artificiale, ma profondo, concreto, reale, bello come i volti delle persone che incontriamo», ribadendo il valore spirituale del suo imminente viaggio pastorale in Perù e negli altri paesi dell’America Latina.