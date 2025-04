Intervento al cuore per Sergio Mattarella: l’Italia teme per la sua salute

In una serata che ha sorpreso molti, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è stato ricoverato all’ospedale Santo Spirito di Roma per un intervento chirurgico. La notizia, giunta inaspettata, ha immediatamente suscitato preoccupazione e curiosità, suscitando reazioni da parte delle istituzioni e dei cittadini. Al momento, le informazioni disponibili sono ancora limitate, ma l’attenzione resta alta per conoscere l’evolversi della situazione e le condizioni di salute del presidente.

La politica si stringe attorno a Sergio Mattarella: i messaggi di vicinanza

Nei primi istanti dopo la notizia, stanno arrivando numerosi messaggi di solidarietà per il presidente della Repubblica. Tra questi, spiccano quelli di Ignazio La Russa e Carlo Calenda.

“Forza Presidente, torna presto. Ti aspettiamo”, scrive sui social il presidente del Senato Ignazio La Russa.

“Rivolgo al presidente Mattarella i miei più calorosi auguri, a nome anche della comunità di Azione, di una pronta ripresa”, il messaggio del leader di Azione, Carlo Calenda.

Intervento al cuore per Sergio Mattarella: preoccupazione crescente per la sua salute

Questa sera, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è stato ricoverato presso l’ospedale Santo Spirito di Roma per un intervento programmato finalizzato all’impianto di un pacemaker. Si tratta di dispositivo elettronico impiantato nel cuore per regolare i disturbi del ritmo cardiaco, soprattutto quando si verifica un rallentamento patologico della frequenza del battito. L’operazione, seppur delicata, sarebbe stata pianificata in anticipo e non desterebbe preoccupazioni.

Durante la giornata, il Capo dello Stato ha continuato a svolgere le sue normali attività, culminate in un incontro con il Primo Ministro del Montenegro, Milojko Spajić, al Quirinale nel tardo pomeriggio. Nonostante il ricovero, la situazione non appare critica e il presidente sta ricevendo le migliori cure per un recupero rapido e senza complicazioni.