Intervista a Giulia Altemani: danza, fitness e benessere al femminile

Con un approccio che unisce movimento, musica e consapevolezza, guida le sue clienti verso un allenamento efficace e motivante. In questa intervista racconta il suo metodo, le sfide superate e l’idea alla base del programma ATTIVA, pensato per accompagnare le donne a prendersi cura di sé con gioia e disciplina.

Un percorso che parte dall’infanzia, tra esperienze diverse, fino a trovare nella danza il vero modo di vivere il corpo e l’allenamento.

Dai primi passi tra danza e nuoto, come è cambiato il tuo approccio all’allenamento?

Allenarsi è faticoso, ma non deve essere pesante. È qualcosa che ho imparato proprio dalla danza: le lezioni sono intense, muscolari, ti mettono alla prova… ma le fai con la musica, sentendo la forza e l’emozione del tuo corpo. E questo ti dà una carica pazzesca. La musica ti motiva, ti accende, ma sa anche accompagnarti nei momenti più lenti, come lo stretching o la meditazione.

Una delle cose più preziose che mi ha lasciato è il rapporto profondo con la musica. Nei workout registrati per le ragazze del mio programma Attiva, la musica non manca mai. Quel momento sul tappetino deve essere prima di tutto un momento per staccare, divertirsi… allenante, ma anche piacevole. Voglio che ogni ragazza senta l’energia del proprio corpo in movimento.

“Il nuoto è stata un’esperienza marginale: l’ho praticato per cinque anni perché i miei genitori ci tenevano che imparassi, e oggi li ringrazio. Ma già da piccola avevo capito che non era il mio mondo. Nel frattempo avevo iniziato danza… ed è lì che ho sentito di appartenere davvero a qualcosa. La danza è sempre stata la mia più grande passione, e lo è ancora oggi.

Com’è nata la decisione di diventare personal trainer e dedicarti all’allenamento femminile?

Ho scelto l’allenamento femminile perché come trainer donna le ragazze si rivolgevano spontaneamente a me. Nelle palestre in cui ho lavorato, lo staff era quasi sempre composto da uomini, e quindi molte donne si sentivano più a loro agio con me. Si creava fin da subito una connessione, una comprensione reciproca.

“Nel 2011‑2012 i corsi di fitness musicale andavano fortissimo, facevano per me. Ho cominciato facendo sostituzioni e quella è stata la mia gavetta. Poi mi sono iscritta a Scienze Motorie, ho lavorato in palestra, mi sono formata e mi sono allenata in sala pesi.

Scoprire le “meravigliose capacità del proprio corpo”: come lo trasmetti alle tue clienti?

Quali errori frequenti noti nelle donne che iniziano un percorso di allenamento?

Consigli per una donna che vuole iniziare a prendersi cura di sé con l’allenamento?

“Le direi di scegliere un percorso che le piaccia davvero, che la faccia sentire bene. È fondamentale trovare un professionista con cui si senta in sintonia non solo per la competenza, ma anche a livello umano, di energia, di empatia, qualcuno con cui si senta a suo agio e supportata. Le suggerirei anche di avere ben chiaro il proprio obiettivo, ma non solo in termini estetici: è importante sapere come desidera sentirsi ogni giorno nella sua vita. Allenarsi non deve essere un obbligo, ma un modo per prendersi cura di sé, per avere più energia, per stare meglio nel proprio corpo e nella propria mente. Infine, le direi di godersi il percorso giorno dopo giorno, senza fretta. Non serve allenarsi tutti i giorni, bastano 2-3 volte a settimana, la vera chiave è la costanza. Concentrarsi su quell’1% di impegno quotidiano che, nel tempo, porta a grandi risultati”

Altro mito: per dimagrire bisogna correre. No, non è obbligatorio! Se non ti piace correre, non farlo: ci sono camminate, circuiti, allenamenti ad alta intensità… quello che importa è trovare un’attività che ti piace e che mantieni con costanza”

“Senza dubbio, che le donne non dovrebbero fare i pesi. La verità è che i pesi sono fondamentali per tonificare il corpo, rassodare, migliorare la postura. Non si tratta di caricarsi come un bodybuilder: dipende dagli obiettivi. Escludere i pesi significa rinunciare a risultati reali.

Come bilanci l’aspetto estetico con il benessere psicofisico?

“Non rincorriamo perfezione né confronti impossibili. Ognuna ha un patrimonio genetico unico. Per me, l’aspetto estetico e il benessere psicofisico sono profondamente collegati. Soprattutto noi donne, spesso ci giudichiamo da come ci vediamo allo specchio, da come ci stanno i vestiti, da quanto ci sentiamo in forma nelle attività di tutti i giorni. E non è solo una questione di estetica, ma di energia e di sicurezza in sé.

Non possiamo ignorare il fatto che sentirsi bene nel proprio corpo ha un impatto fortissimo sull’autostima e sulla qualità della vita. Nel mio metodo, l’estetica non viene mai prima della salute, ma viene insieme alla salute. Attraverso allenamento e alimentazione, lavoriamo per migliorare la nostra estetica, ma anche per: