Intesa Sanpaolo, app non funziona: cosa sta succedendo?

Da questa mattina, migliaia di clienti non riescono ad accedere all'app di Intesa Sanpaolo

L’app di Intesa Sanpaolo sta registrando alcuni problemi nella giornata di oggi, lunedì 11 novembre. Molti clienti infatti non riescono ad accedere all’app della banca e a utilizzare i servizi online.

Intesa Sanpaolo, app in down

Le prime segnalazioni sul portale Downdetector sono iniziate questa mattina intorno alle ore 9.00 e provengono da tutta Italia, soprattutto dalle grandi città come Milano, Roma, Torino, Venezia, Bologna, Perugia, Genova e Napoli. Alle ore 10 le segnalazioni erano già a quota 1940. I clienti che provano ad accedere all’app si trovano davanti a una pagina vuota che si ricarica di continuo, impedendo di fare il login e quindi di accedere ai servizi online.

Le cause del disservizio

Al momento Intesa Sanpaolo non ha ancora rilasciato una dichiarazione ufficiale a proposito del malfunzionamento. La spiegazione più probabile è che si tratti di un malfunzionamento tecnico che impedisce l’accesso all’app.

I precedenti down

L’ultimo down dell’applicazione di Intesa Sanpaolo risale a una decina di giorni fa. Il 31 ottobre infatti si era riscontrato un problema simile. In quell’occasione la banca aveva rilasciato un comunicato in cui consigliava alle persone di contattare il servizio clienti. Un altro problema, questa volta riguardante la ricezione delle notifiche, era stato segnalato invece l’8 ottobre.