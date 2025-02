Intesa Sp: Bce autorizza patto fra le fondazioni**

(Adnkronos) - Torino, 20 feb. - Via libera dalla Banca Centrale Europea al patto parasociale in Intesa Sanpaolo: infatti Francoforte - si legge in una nota - ha autorizzato il patto tra Fondazione Compagnia di San Paolo, Fondazione Cariplo, Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, Fondazio...

(Adnkronos) – Torino, 20 feb. – Via libera dalla Banca Centrale Europea al patto parasociale in Intesa Sanpaolo: infatti Francoforte – si legge in una nota – ha autorizzato il patto tra Fondazione Compagnia di San Paolo, Fondazione Cariplo, Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna e Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, e "pertanto si è avverata la condizione sospensiva di efficacia del patto entro il termine ultimo previsto dallo stesso".

Il patto parasociale, sottoscritto lo scorso 11 novembre e concernente il 17,8749% delle azioni Intesa Sanpaolo, "è volto a disciplinare la preventiva consultazione, la presentazione e il voto di una lista congiunta nell’assemblea di rinnovo degli organi sociali di Intesa Sanpaolo" prevista nella primavera del 2025.