Intervento dei vigili del fuoco e trasporto in ospedale per controlli

Quattro persone intossicate a Campi Bisenzio

Questa mattina, un grave episodio di intossicazione da monossido di carbonio ha colpito un appartamento a Campi Bisenzio, in provincia di Firenze. Le autorità sono state allertate attorno alle 10.40, quando i vigili del fuoco sono intervenuti in via di Vingone per supportare il personale sanitario. La situazione si è rivelata più seria del previsto, con quattro persone coinvolte, due delle quali necessitavano di soccorso immediato.

Intervento dei vigili del fuoco e misurazioni del gas

All’arrivo, i vigili del fuoco hanno effettuato misurazioni all’interno dell’edificio, scoprendo un’alta concentrazione di monossido di carbonio non solo nell’appartamento interessato, ma anche nel vano scale e nell’alloggio al piano superiore. Questo ha portato a un intervento tempestivo per evacuare una coppia di anziani, che è stata accompagnata in strada e successivamente trasportata all’ospedale di Careggi per ulteriori controlli. La rapidità dell’intervento ha probabilmente evitato conseguenze più gravi per i residenti.

Sequestro della caldaia e indagini in corso

Al termine delle operazioni di soccorso e rilievo, i vigili del fuoco, seguendo le disposizioni del magistrato, hanno posto sotto sequestro la caldaia responsabile della fuoriuscita di gas. Questo provvedimento è fondamentale per garantire la sicurezza degli abitanti della zona e per permettere alle autorità di condurre un’indagine approfondita sulle cause dell’incidente. La caldaia, infatti, potrebbe aver presentato malfunzionamenti o mancanze di manutenzione, fattori che spesso contribuiscono a situazioni di emergenza come quella verificatasi oggi.