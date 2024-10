Investimento mortale a Fasano: un 78enne perde la vita

Un tragico incidente stradale

All’alba di oggi, un incidente stradale ha scosso la comunità di Fasano, nel Brindisino, quando un uomo di 78 anni, Antonio Loprete, è stato investito da un’automobile. L’automobilista, dopo aver causato l’incidente, non si è fermato a prestare soccorso e ha proseguito la sua corsa, lasciando la vittima a terra. Questo evento ha sollevato interrogativi sulla sicurezza stradale e sull’importanza di fermarsi in caso di incidenti.

Le conseguenze dell’incidente

Antonio Loprete è stato immediatamente trasportato d’urgenza all’ospedale Perrino di Brindisi, dove, purtroppo, è deceduto a causa dei gravi traumi riportati. La notizia della sua morte ha colpito profondamente la comunità locale, che si è unita nel cordoglio per la perdita di un cittadino stimato. Gli inquirenti stanno ora lavorando per raccogliere prove e identificare l’automobile coinvolta nell’incidente, utilizzando le testimonianze di eventuali testimoni e le immagini delle telecamere di sorveglianza.

La ricerca dell’automobilista fuggitivo

I carabinieri di Fasano hanno avviato un’indagine per rintracciare l’automobilista responsabile dell’incidente. La fuga dopo un investimento è un reato grave e le autorità stanno facendo tutto il possibile per assicurare alla giustizia chi ha causato questa tragedia. È fondamentale che chiunque sia testimone di un incidente si fermi e presti soccorso, non solo per rispettare la legge, ma anche per salvaguardare la vita di chi potrebbe aver bisogno di aiuto immediato.