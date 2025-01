Il denaro come strumento di cambiamento

Nel corso di un’udienza con la Fondazione Cattolica di Verona, il Papa ha lanciato un forte messaggio riguardo all’importanza di investire la ricchezza non solo per il profitto personale, ma per il bene della società. “Il denaro rende di più quando è investito a vantaggio del prossimo”, ha affermato, sottolineando come la vera ricchezza risieda nella capacità di generare un impatto positivo sulla vita degli altri.

Critica agli investimenti dannosi

Il Pontefice ha evidenziato una realtà preoccupante: in molte nazioni, gli investimenti più redditizi sono legati all’industria bellica. “Investire per uccidere, siamo pazzi”, ha commentato con fermezza, invitando a riflettere sulle conseguenze etiche e morali di tali scelte. Questa critica si inserisce in un contesto più ampio di ingiustizia sociale, dove il profitto viene anteposto al benessere collettivo.

Seminare futuro e pace

Il Papa ha esortato i membri della Fondazione a “seminare futuro, seminare felicità, seminare pace”. Questo invito rappresenta un appello a tutti gli investitori e imprenditori affinché considerino il loro ruolo nella costruzione di una società più giusta e solidale. Investire nella comunità, nell’educazione e nella salute non solo genera un ritorno economico, ma contribuisce anche a creare un ambiente in cui tutti possono prosperare.