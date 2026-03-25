Ipertensione polmonare, maestro Melozzi: "Sensazioni dei pazienti tradotte in musica"

“Un onere e onore tradurre in musica le sensazioni drammatiche che vivono i pazienti affetti da ipertensione arteriosa polmonare (Iap), una malattia pressoché sconosciuta, sulla quale desideravo accendere un faro utilizzando la musica”. Lo ha detto il maestro Enrico Melozzi, violoncellista, com...

“Un onere e onore tradurre in musica le sensazioni drammatiche che vivono i pazienti affetti da ipertensione arteriosa polmonare (Iap), una malattia pressoché sconosciuta, sulla quale desideravo accendere un faro utilizzando la musica”. Lo ha detto il maestro Enrico Melozzi, violoncellista, compositore e direttore d’orchestra, in occasione della presentazione della campagna di sensibilizzazione sull’ipertensione arteriosa polmonare ‘Aria di vita – ed è musica per le persone con ipertensione arteriosa polmonare’, organizzata a Roma e promossa da Msd Italia con il patrocinio di Amip – Associazione malati di ipertensione polmonare e Aipi – Associazione ipertensione polmonare italiana.

https://www.youtube.com/watch?v=I7OOqH_9tAE