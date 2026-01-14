Iran: Bonelli-Fratoianni, 'aderiamo a manifestazione in Campidoglio'

Roma, 14 gen (Adnkronos) - "Aderiamo convintamente alla manifestazione in Campidoglio a Roma di venerdì 16. Le notizie che arrivano dall’Iran sono drammatiche e impongono una presa di posizione chiara e inequivocabile a difesa di chi protesta contro un regime che reprime nel sangue...

Roma, 14 gen (Adnkronos) – "Aderiamo convintamente alla manifestazione in Campidoglio a Roma di venerdì 16. Le notizie che arrivano dall’Iran sono drammatiche e impongono una presa di posizione chiara e inequivocabile a difesa di chi protesta contro un regime che reprime nel sangue il dissenso". Lo dicono Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni.

"Chiediamo al governo italiano di assumere una posizione netta e coerente con la difesa dei diritti umani.

L’Unione europea, che ancora una volta mostra una profonda debolezza, deve far sentire la propria voce: occorre un’iniziativa diplomatica che, accanto a misure sanzionatorie mirate nei confronti del regime iraniano, si rivolga anche ai Paesi della regione affinché contribuiscano a una transizione pacifica e democratica in Iran", proseguono.

"Allo stesso tempo, è indispensabile scongiurare qualsiasi attacco militare degli Stati Uniti: un allargamento del conflitto sarebbe gravissimo e avrebbe conseguenze devastanti per l’intera regione e per la popolazione civile", concludono i leader di Avs.