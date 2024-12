Iran: Bonelli, 'preoccupati per Sala, governo intervenga per sua liberazione'

Roma, 27 dic. (Adnkronos) - “Esprimo profonda preoccupazione per il fermo della giornalista italiana Cecilia Sala, avvenuto il 19 dicembre scorso a Teheran. Chiedo al Governo italiano, con il quale siamo già in contatto, di agire con urgenza per garantire la liberazione di Cecilia Sala ...

Roma, 27 dic. (Adnkronos) – “Esprimo profonda preoccupazione per il fermo della giornalista italiana Cecilia Sala, avvenuto il 19 dicembre scorso a Teheran. Chiedo al Governo italiano, con il quale siamo già in contatto, di agire con urgenza per garantire la liberazione di Cecilia Sala e il suo ritorno in sicurezza in Italia. In questa fase, è cruciale che siano adottate tutte le misure diplomatiche necessarie per tutelare i suoi diritti". Lo dichiara Angelo Bonelli, deputato di Avs e co-portavoce di Europa Verde.