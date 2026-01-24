Iran: comandante militare Usa atterrato in Israele

Tel Aviv, 24 gen. (Adnkronos) - Il comandante del Comando centrale degli Stati Uniti, Brad Cooper, è atterrato in Israele e incontrerà i vertici delle forze di sicurezza, in un'iniziativa apparentemente volta a coordinare le operazioni in caso di un possibile attacco all'Iran...

Tel Aviv, 24 gen. (Adnkronos) – Il comandante del Comando centrale degli Stati Uniti, Brad Cooper, è atterrato in Israele e incontrerà i vertici delle forze di sicurezza, in un'iniziativa apparentemente volta a coordinare le operazioni in caso di un possibile attacco all'Iran. Lo riporta Haartz. La scorsa settimana, il capo del Mossad, Dadi Barnea, si è recato negli Stati Uniti, sempre sullo sfondo delle tensioni in Iran.