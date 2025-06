Iran: Idf, 'colpiti da venerdì oltre 1.100 obiettivi'

Tel Aviv, 18 giu. (Adnkronos) - L'aeronautica militare israeliana ha colpito oltre 1.100 obiettivi in centinaia di attacchi in Iran da venerdì. Lo ha dichiarato il portavoce delle Idf, il generale di brigata Effie Defrin, in una conferenza stampa. "Stiamo operando sistematicamente p...

Tel Aviv, 18 giu. (Adnkronos) – L'aeronautica militare israeliana ha colpito oltre 1.100 obiettivi in centinaia di attacchi in Iran da venerdì. Lo ha dichiarato il portavoce delle Idf, il generale di brigata Effie Defrin, in una conferenza stampa. "Stiamo operando sistematicamente per neutralizzare la minaccia nucleare", ha affermato su X, aggiungendo che gli attacchi stanno "aggravando ulteriormente i danni significativi" causati ai missili balistici e alle difese aeree dell'Iran.