Iran: Idf, 'drone israeliano abbattuto da missile iraniano'

Tel Aviv, 18 giu. (Adnkronos/Afp) – L'esercito israeliano ha reso noto che uno dei suoi droni è stato abbattuto da un missile terra-aria mentre operava sopra l'Iran. Il drone "è caduto in Iran. Non sono stati segnalati feriti e non vi è alcun rischio di violazione delle informazioni", ha precisato l'Idf in un comunicato.