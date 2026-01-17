Iran: Khamenei, 'Trump criminale, ha inflitto vittime a popolo iraniano' (2)

(Adnkronos) - Parlando durante un evento religioso, Khamenei ha aggiunto che "l'obiettivo degli Stati Uniti è quello di inghiottire l'Iran, è stata una ribellione americana e il popolo l'ha schiacciata. L'intelligence americana e sionista ha addestrato i leader...

(Adnkronos) – Parlando durante un evento religioso, Khamenei ha aggiunto che "l'obiettivo degli Stati Uniti è quello di inghiottire l'Iran, è stata una ribellione americana e il popolo l'ha schiacciata. L'intelligence americana e sionista ha addestrato i leader dei rivoltosi all'estero". La Guida Suprema ha detto ancora: "Coloro che erano legati a Israele e agli Stati Uniti hanno ucciso migliaia di persone.

Non trascineremo il Paese in guerra, ma non permetteremo che criminali internazionali o locali sfuggano alla punizione".