Iran, Mojtaba Khamenei è solo di cartone: vola il video meme

(Adnkronos) - Un leader fantasma o al massimo di cartone. Mojtaba Khamenei, figlio della Guida Suprema iraniana Ali Khamenei, è stato nominato nuovo leader spirituale dell’Iran dopo la morte del padre, ucciso in un attacco attribuito a Stati Uniti e Israele il 28 febbraio. Secondo diverse fonti...

(Adnkronos) – Un leader fantasma o al massimo di cartone. Mojtaba Khamenei, figlio della Guida Suprema iraniana Ali Khamenei, è stato nominato nuovo leader spirituale dell’Iran dopo la morte del padre, ucciso in un attacco attribuito a Stati Uniti e Israele il 28 febbraio.

Secondo diverse fonti, però, anche Mojtaba Khamenei sarebbe rimasto ferito nello stesso raid ed è per questo che non ha fatto alcuna apparizione pubblica dopo la nomina annunciata domenica. Da Teheran è tuttavia arrivato il messaggio rassicurante di Yousef Pezeshkian, figlio del presidente iraniano e consigliere del governo. Khamenei è “sano e salvo”, ha scritto Telegram, spiegando di aver “chiesto ad alcuni amici che avevano contatti con lui. Mi hanno detto che, grazie a Dio, sta bene”.

L’assenza del nuovo leader alla cerimonia ufficiale di fedeltà ha però scatenato polemiche e ironie sui social, tra meme e rielaborazioni con l’AI. Spopola in particolare il video in cui Motajaba Khamenei viene mostrato alla folla osannante sotto forma di cartonato.

Il video della cerimonia è diventato rapidamente virale online e il ministero degli Esteri israeliano, attraverso il suo account in lingua persiana, ha soprannominato Mojtaba Khamenei “il leader di cartone”.

Sui social non sono mancati commenti sarcastici. Alcuni utenti hanno ironizzato sull’episodio chiedendosi se il nuovo leader sia davvero in grado di guidare il Paese o se sia addirittura ancora vivo.

—

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)