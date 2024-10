Iran: monitoriamo i movimenti nelle basi Usa nella regione

Milano, 22 ott. (askanews) - "Stiamo monitorando attentamente i movimenti delle basi americane nella regione, sia in mare che in aria", ha affermato il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi in una conferenza stampa a Kuwait City, mentre Israele studia una rappresaglia per l'attacco missilist...

Milano, 22 ott. (askanews) – “Stiamo monitorando attentamente i movimenti delle basi americane nella regione, sia in mare che in aria”, ha affermato il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi in una conferenza stampa a Kuwait City, mentre Israele studia una rappresaglia per l’attacco missilistico della repubblica islamica. Prima del Kuwait, Araghchi era in Bahrein come parte di un tour regionale che lo ha portato anche in Arabia Saudita, Qatar, Oman, Iraq, Egitto e Turchia. “Ho già condotto dialoghi in diversi paesi della regione e il Kuwait è l’undicesima tappa. In questa serie di dialoghi e in tutte queste discussioni, credo che ci sia una comprensione e una consapevolezza condivise per evitare questa guerra”, ha dichiarato Araghchi , il quale ha anche evidenziato come “un attacco alle strutture nucleari iraniane è, di per sé, un grande crimine internazionale, e persino la minaccia di un simile attacco è un crimine importante che deve essere perseguito a livello internazionale”.